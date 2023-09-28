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"Пункт призначення" по-російськи: у Москві дайвер помер від нестачі повітря, коли чистив басейн

"Пункт призначення" по-російськи: у Москві дайвер помер від нестачі повітря, коли чистив басейн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Москві дайвер чистив басейн і його руку засмоктало у фільтрову трубу. Він не зміг вибратися і помер від нестачі повітря. Про це повідомляє Telegram-канал Baza, пише УНН.

Деталі

Увечері 27 вересня дайвер займався чисткою шестиметрового басейну. Якоїсь миті його рука потрапила у фільтраційну трубу.

Дмитро намагався її витягнути, але повітря в його балоні закінчилося швидше – у результаті чоловік загинув від нестачі повітря.
Тіло 56-річного Дмитра виявив інструктор із плавання «Олімпійського басейну» в Олімпійському селі через годину після інциденту. Поліція проводить перевірку.

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