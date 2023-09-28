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"Пункт назначения" по-русски: в Москве дайвер умер от недостатка воздуха, когда чистил бассейн

Киев • УНН

 • 230505 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Москве дайвер чистил бассейн и его руку засосало в фильтровую трубу. Он не смог выбраться и умер от недостатка воздуха. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, пишет УНН.

Детали

Вечером 27 сентября дайвер занимался чисткой шестиметрового бассейна. В какой-то момент его рука попала в фильтрационную трубу.

Дмитрий пытался ее вытащить, но воздух в его баллоне закончился быстрее – в результате мужчина погиб от недостатка воздуха.

Тело 56-летнего Дмитрия обнаружил инструктор по плаванию «Олимпийского бассейна» в Олимпийской деревне через час после инцидента. Полиция проводит проверку.

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