Психолог розповіла, чому так багато сексизму в сучасному світі і як з ним боротися

"Гендерна дискримінація щодо жінок має історичне коріння і пов'язана з домінуванням патріархального ладу, традиціями і стереотипами, існуючими в суспільстві. Укорінення традицій, особливості виховання дітей і жорсткого гендерного поділу ролей призвели до того, що, не дивлячись на глибокі соціальні зміни і розвиток суспільства, стереотипи, шаблони і пережитки минулого продовжують залишатися в свідомості людей і негативно впливають на соціум в цілому, приводячи до гендерної дискримінації представників обох статей", - розповіла Бугайова.

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За словами фахівця, гендерна дискримінація щодо жінок може проявлятися в різних аспектах життя:



У традиційних уявленнях про соціальну роль жінок. Жінкам відводиться роль домогосподарки, яка повинна виконувати домашню роботу і доглядати за дітьми. Інтереси чоловіка в сім'ї ставляться на перше місце.



При працевлаштуванні і звільненні. Деякі роботодавці при прийомі на роботу віддають перевагу чоловікам, оскільки вважають, що заміжжя, декрет і подальша сімейна залученість є перешкодою для виконання жінкою-співробітником своїх професійних обов'язків. Віковий ценз у разі звільнення частіше застосовується до жінок. Так само жінкам, які досягли 50-річного віку, складніше влаштуватися на роботу, не дивлячись на освіту, досвід і наявність ділових якостей.



Професійна спрямованість також має негласні обмеження. Є професії, де перевага віддається чоловікам.



Кар'єра і оплата праці. Жінки рідше займають керівні посади, і їх праця нижче оплачується.



Сімейний статус. Уявлення про цінність жінки пов'язують з тим, чи перебуває вона в шлюбі. Упереджене ставлення до особистого та сексуального життя жінки.



Жінки частіше піддаються образам за гендерною ознакою і стають жертвами сімейного насильства.



Дискримінація, пов'язана з психологічними особливостями. Жінкам приписують якості (психологічну нестабільність, надмірну вразливість і зайву емоційність, "жіночу логіку" тощо), через які вони нібито не здатні приймати зважені рішення.



Також пісхолог зазначила, що це далеко не всі аспекти, які відображають проблему гендерної дискримінації жінок.

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При цьому є сфери, де з гендерною дискримінацією можуть зіткнутися чоловіки:



Чоловіки повинні служити в армії. При цьому в переважній більшості країн жінки звільнені від виконання військового обов'язку.



Батьківство і опіка над дітьми. У разі розлучення і встановлення місця проживання, у більшості випадків суд залишає дитину з матір'ю, а не з батьком. У питаннях встановлення опіки над дітьми або усиновлення перевага віддається жінкам.



Право на декретну відпустку і лікарняний, у разі хвороби дитини, у більшості випадків належить жінкам.



Традиційно вважається, що саме чоловік повинен забезпечувати сім'ю. При цьому не враховується той факт, що не всі чоловіки, в силу об'єктивних обставин (наприклад, проблем, пов'язаних зі здоров'ям), можуть це робити.



Трудові відносини. Негласні заборони роботи в деяких сферах діяльності (внаслідок гендерних стереотипів). У разі вибору "не чоловічої" професії, чоловіки піддаються осуду або цькуванням, а також можуть потрапити під підозру (наприклад, при виборі професії роботи з маленькими дітьми бути запідозреними в педофілії).



Вік виходу на пенсію у чоловіків вище, ніж у жінок.



Нав'язування суспільством культу маскулінності, який підтримується обома статями щодо чоловіків, призводить до серйозних психологічних і соціальних наслідків (суїциди, буллінг).



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"Щоб зменшити поширення гендерної дискримінації, не варто підтримувати жарти, що принижують гідність людини залежно від її статевої приналежності. Виховуючи підростаюче покоління, прищеплюйте дітям цінність таких понять, як доброта, чуйність, здібності, покликання, повага до інших людей і поясніть, що поділ сфер діяльності на виключно чоловічі та жіночі обмежує свободу вибору", - зазначила Бугайова.

Вона радить брати активну участь в житті дитини і не перекладати цю відповідальність на іншого з батьків. Дитина однаково потребує любові і підтримки обох батьків.

За її словами, варто стежити за своєю мовою в офіційному і дружньому спілкуванні. Іноді те, що людина говорить, може містити завуальовану гендерну дискримінацію. Наприклад, поширені узагальнення: "Усі жінки однакові" або "Усі чоловіки однакові" - носять прихований образливий зміст за ознакою статі.

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"Не будьте байдужі до проявів гендерної та будь-якої іншої дискримінації, зустрічаючись з нею в повсякденному житті. З подібним явищем можна, наприклад, зіткнутися при оренді житла, коли орендодавці спочатку розділяють квартиронаймачів за статевою ознакою: "Здам житло студенткам" або "Здам кімнату самотньому чоловікові". При цьому те, що порядність квартиронаймачів від гендерної приналежності не залежить, доуваги не береться", - вказала фахівець.

Також Бугайова зазначила, що зі завуальованою гендерною дискримінацією можна зіткнутися і на роботі, і в побуті, наприклад, коли оточуючі вважають, що накривати на стіл і прибирати після свята повинні виключно жінки.

"Вимоги при прийомі на роботу також можуть містити пункти, що стосуються не тільки професійних вимог, але і вікового цензу, а також гендерної приналежності. Вони можуть бути явні: "Перевага віддається чоловікам" або завуальовані: "Чи плануєте ви йти в декрет?". Подібні вимоги є порушенням трудового законодавства і свідчать про дискримінацію в організації", - сказала Бугайова.

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За її словами, масштаби гендерної дискримінації жінок і чоловіків різні, але це не знижує гостроти проблеми для тих, хто страждає від цього негативного явища. Кожна людина має право на свободу вибору і шанобливе ставлення з боку всіх членів суспільства, незалежно від його статі, за умови, що цей особистий вибір не порушує законів і не обмежує прав і свобод інших людей.

"Борючись за гендерну рівність, необхідно використовувати розумні методи і не доводити їх до абсурду, щоб не отримати прямо протилежний результат тому, який був очікуваним. У цивілізованому суспільстві найважливішими є цінність особистості, її моральні і духовні якості, її професіоналізм, а не статева приналежність їхнього носія", - підсумувала Бугайова.