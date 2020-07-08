Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 41769 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 61497 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111169 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120014 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122863 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161227 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119356 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149337 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104773 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102983 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 100317 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 39760 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 89058 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 103049 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 59970 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 121150 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 161220 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 149331 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 399460 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 349573 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 23440 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 25087 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 100052 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110810 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 138630 просмотра
Актуальное
Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться

Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться

Киев  •  УНН

 • 120936 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Сексизмом считается предвзятое отношение или дискриминация по половому признаку. Это негативное явление в обществе встречается как в отношении женщин, так и в отношении мужчин. О том, как гендерная дискриминация проявляется в зависимости от пола и как с ней бороться, журналисту УНН рассказала кандидат психологических наук, медицинский психолог, эксперт по психологической кибербезопасности Наталия Бугаева.

“Гендерная дискриминация в отношении женщин имеет исторические корни и связана с доминированием патриархального строя, традициями и стереотипами, бытующими в обществе. Укоренение традиций, особенности воспитания детей и жёсткого гендерного разделения ролей привели к тому, что, не смотря на глубокие социальные изменения и развитие общества, стереотипы, шаблоны и пережитки прошлого продолжают оставаться в сознании людей и негативно влияют на социум в целом, приводя к гендерной дискриминации представителей обоих полов”, — рассказала Бугаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина имеет меньше 10% послов-женщин

По словам специалиста, гендерная дискриминация в отношении женщин может проявляться в разных аспектах жизни:

  • В традиционных представлениях о социальной роли женщин. Женщинам отводится роль домашней хозяйки, которая должна выполнять домашнюю работу и ухаживать за детьми. Интересы супруга в семье ставятся на первое место.
  • При трудоустройстве и увольнении. Некоторые работодатели при приёме на работу отдают предпочтение мужчинам, поскольку считают, что замужество, декрет и последующая семейная вовлеченность являются препятствием для выполнения женщиной-сотрудником своих профессиональных обязанностей. Возрастной ценз в случае увольнения чаще применяется к женщинам. Так же женщинам, достигшим 50-летнего возраста, сложнее устроиться на работу, не смотря на образование, опыт и наличие деловых качеств.
  • Профессиональная направленность также имеет негласные ограничения. Есть профессии, где предпочтение отдаётся мужчинам.
  • Карьера и оплата труда. Женщины реже занимают руководящие посты и их труд ниже оплачивается.
  • Семейный статус. Представление о ценности женщины связывают с тем, состоит ли она в браке. Предвзятое отношение к личной и сексуальной жизни женщины.
  • Женщины чаще подвергаются оскорблениям по гендерному признаку и становятся жертвами семейного насилия.
  • Дискриминация, связанная с психологическими особенностями. Женщинам приписывают качества (психологическую нестабильность, чрезмерную впечатлительность и излишнюю эмоциональность, “женскую логику” и тому подобное), из-за которых они якобы не способны принимать взвешенные решения.

Также писхолог отметила, что это далеко не все аспекты, которые отражают проблему гендерной дискриминации женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине все еще критически низкий уровень женщин в политике

При этом имеются сферы, где с гендерной дискриминацией могут столкнуться мужчины:

  • Мужчины обязаны служить в армии. При этом в подавляющем большинстве стран женщины освобождены от воинской обязанности.
  • Отцовство и опека над детьми. В случае развода и установления места жительства, в большинстве случаев суд оставляет ребёнка с матерью, а не с отцом. В вопросах установления опеки над детьми или усыновления предпочтение отдаётся женщинам.
  • Право на декретный отпуск и больничный, в случае болезни ребёнка, в большинстве случаев принадлежит женщинам.
  • Традиционно считается, что именно мужчина обязан обеспечивать семью. При этом не учитывается тот факт, что не все мужчины, в силу объективных обстоятельств (например, проблем, связанных со здоровьем), могут это делать.
  • Трудовые отношения. Негласные запреты труда в некоторых сферах деятельности (вследствие гендерных стереотипов). В случае выбора “не мужской” профессии, мужчины подвергаются осуждению или травле, а также могут попасть под подозрение (например, при выборе профессии работы с маленькими детьми быть заподозренными в педофилии).
  • Возраст выхода на пенсию у мужчин выше, чем у женщин.
  • Навязывание обществом культа маскулинности, который поддерживается обоими полами в отношении мужчин, приводит к серьёзным психологическим и социальным последствиям (суициды, буллинг).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 83% украинцев считают, что важнейшая задача женщины — заботиться о доме и семье

“Чтобы уменьшить распространение гендерной дискриминации, не стоит поддерживать шутки, унижающие достоинство человека в зависимости от его половой принадлежности. Воспитывая подрастающее поколение, прививайте детям ценность таких понятий, как доброта, отзывчивость, способности, призвание, уважение к другим людям и объясните, что деление сфер деятельности на исключительно мужские и женские ограничивает свободу выбора”, — отметила Бугаева.

Она советует активно участвовать в жизни ребёнка и не перекладывать эту ответственность на другого родителя. Ребёнок одинаково нуждается в любви и поддержке обоих родителей.

По ее словам, стоит следить за своей речью в официальном и дружеском общении. Иногда то, что человек говорит, может содержать завуалированную гендерную дискриминацию. Например, распространённые обобщения: “Все женщины одинаковы” или “Все мужчины одинаковы” — носят скрытый оскорбительный смысл по признаку пола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Психолог рассказала, как распознать мужчину, склонного к физическому насилию

“Не будьте безразличны к проявлениям гендерной и любой другой дискриминации, встречаясь с ней в повседневной жизни. С подобным явлением можно, например, столкнуться при аренде жилья, когда арендодатели изначально разделяют квартиросъёмщиков по половому признаку: "Сдам жильё студенткам“ или "Сдам комнату одинокому мужчине“. При этом то, что порядочность квартиросъёмщиков от гендерной принадлежности не зависит, в расчёт не берётся”, - указала специалист.

Также Бугаева отметила, что с завуалированной гендерной дискриминацией можно столкнуться и на работе, и в быту, например, когда окружающие считают, что накрывать на стол и убирать после праздника должны исключительно женщины.

“Требования при приёме на работу также могут содержать пункты, касающиеся не только профессиональных требований, но и возрастного ценза, а также гендерной принадлежности. Они могут быть явные: "Предпочтение отдаётся мужчинам“ или завуалированные: "Планируете ли вы уходить в декрет?“. Подобные требования являются нарушением трудового законодательства и свидетельствуют о дискриминации в организации”, — сказала Бугайова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за 30 лет энергетикой Украины руководит женщина

По ее словам, масштабы гендерной дискриминации женщин и мужчин различны, но это не снижает остроты проблемы для тех, кто страдает от этого негативного явления. Каждый человек имеет право на свободу выбора и уважительное отношение со стороны всех членов общества, независимо от его пола, при условии, что этот личный выбор не нарушает законов и не ущемляет прав и свобод других людей.

“Борясь за гендерное равенство, необходимо использовать разумные методы и не доводить их до абсурда, чтобы не получить прямо противоположный результат тому, который был ожидаем. В цивилизованном обществе важнейшими являются ценность личности, её нравственные и духовные качества, её профессионализм, а не половая принадлежность их носителя”, — подытожила Бугайова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы