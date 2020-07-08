Психолог рассказала, почему так много сексизма в современном мире и как с ним бороться

“Гендерная дискриминация в отношении женщин имеет исторические корни и связана с доминированием патриархального строя, традициями и стереотипами, бытующими в обществе. Укоренение традиций, особенности воспитания детей и жёсткого гендерного разделения ролей привели к тому, что, не смотря на глубокие социальные изменения и развитие общества, стереотипы, шаблоны и пережитки прошлого продолжают оставаться в сознании людей и негативно влияют на социум в целом, приводя к гендерной дискриминации представителей обоих полов”, — рассказала Бугаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина имеет меньше 10% послов-женщин

По словам специалиста, гендерная дискриминация в отношении женщин может проявляться в разных аспектах жизни:



В традиционных представлениях о социальной роли женщин. Женщинам отводится роль домашней хозяйки, которая должна выполнять домашнюю работу и ухаживать за детьми. Интересы супруга в семье ставятся на первое место.



При трудоустройстве и увольнении. Некоторые работодатели при приёме на работу отдают предпочтение мужчинам, поскольку считают, что замужество, декрет и последующая семейная вовлеченность являются препятствием для выполнения женщиной-сотрудником своих профессиональных обязанностей. Возрастной ценз в случае увольнения чаще применяется к женщинам. Так же женщинам, достигшим 50-летнего возраста, сложнее устроиться на работу, не смотря на образование, опыт и наличие деловых качеств.



Профессиональная направленность также имеет негласные ограничения. Есть профессии, где предпочтение отдаётся мужчинам.



Карьера и оплата труда. Женщины реже занимают руководящие посты и их труд ниже оплачивается.



Семейный статус. Представление о ценности женщины связывают с тем, состоит ли она в браке. Предвзятое отношение к личной и сексуальной жизни женщины.



Женщины чаще подвергаются оскорблениям по гендерному признаку и становятся жертвами семейного насилия.



Дискриминация, связанная с психологическими особенностями. Женщинам приписывают качества (психологическую нестабильность, чрезмерную впечатлительность и излишнюю эмоциональность, “женскую логику” и тому подобное), из-за которых они якобы не способны принимать взвешенные решения.



Также писхолог отметила, что это далеко не все аспекты, которые отражают проблему гендерной дискриминации женщин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине все еще критически низкий уровень женщин в политике

При этом имеются сферы, где с гендерной дискриминацией могут столкнуться мужчины:



Мужчины обязаны служить в армии. При этом в подавляющем большинстве стран женщины освобождены от воинской обязанности.



Отцовство и опека над детьми. В случае развода и установления места жительства, в большинстве случаев суд оставляет ребёнка с матерью, а не с отцом. В вопросах установления опеки над детьми или усыновления предпочтение отдаётся женщинам.



Право на декретный отпуск и больничный, в случае болезни ребёнка, в большинстве случаев принадлежит женщинам.



Традиционно считается, что именно мужчина обязан обеспечивать семью. При этом не учитывается тот факт, что не все мужчины, в силу объективных обстоятельств (например, проблем, связанных со здоровьем), могут это делать.



Трудовые отношения. Негласные запреты труда в некоторых сферах деятельности (вследствие гендерных стереотипов). В случае выбора “не мужской” профессии, мужчины подвергаются осуждению или травле, а также могут попасть под подозрение (например, при выборе профессии работы с маленькими детьми быть заподозренными в педофилии).



Возраст выхода на пенсию у мужчин выше, чем у женщин.



Навязывание обществом культа маскулинности, который поддерживается обоими полами в отношении мужчин, приводит к серьёзным психологическим и социальным последствиям (суициды, буллинг).



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 83% украинцев считают, что важнейшая задача женщины — заботиться о доме и семье

“Чтобы уменьшить распространение гендерной дискриминации, не стоит поддерживать шутки, унижающие достоинство человека в зависимости от его половой принадлежности. Воспитывая подрастающее поколение, прививайте детям ценность таких понятий, как доброта, отзывчивость, способности, призвание, уважение к другим людям и объясните, что деление сфер деятельности на исключительно мужские и женские ограничивает свободу выбора”, — отметила Бугаева.

Она советует активно участвовать в жизни ребёнка и не перекладывать эту ответственность на другого родителя. Ребёнок одинаково нуждается в любви и поддержке обоих родителей.

По ее словам, стоит следить за своей речью в официальном и дружеском общении. Иногда то, что человек говорит, может содержать завуалированную гендерную дискриминацию. Например, распространённые обобщения: “Все женщины одинаковы” или “Все мужчины одинаковы” — носят скрытый оскорбительный смысл по признаку пола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Психолог рассказала, как распознать мужчину, склонного к физическому насилию

“Не будьте безразличны к проявлениям гендерной и любой другой дискриминации, встречаясь с ней в повседневной жизни. С подобным явлением можно, например, столкнуться при аренде жилья, когда арендодатели изначально разделяют квартиросъёмщиков по половому признаку: "Сдам жильё студенткам“ или "Сдам комнату одинокому мужчине“. При этом то, что порядочность квартиросъёмщиков от гендерной принадлежности не зависит, в расчёт не берётся”, - указала специалист.

Также Бугаева отметила, что с завуалированной гендерной дискриминацией можно столкнуться и на работе, и в быту, например, когда окружающие считают, что накрывать на стол и убирать после праздника должны исключительно женщины.

“Требования при приёме на работу также могут содержать пункты, касающиеся не только профессиональных требований, но и возрастного ценза, а также гендерной принадлежности. Они могут быть явные: "Предпочтение отдаётся мужчинам“ или завуалированные: "Планируете ли вы уходить в декрет?“. Подобные требования являются нарушением трудового законодательства и свидетельствуют о дискриминации в организации”, — сказала Бугайова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за 30 лет энергетикой Украины руководит женщина

По ее словам, масштабы гендерной дискриминации женщин и мужчин различны, но это не снижает остроты проблемы для тех, кто страдает от этого негативного явления. Каждый человек имеет право на свободу выбора и уважительное отношение со стороны всех членов общества, независимо от его пола, при условии, что этот личный выбор не нарушает законов и не ущемляет прав и свобод других людей.

“Борясь за гендерное равенство, необходимо использовать разумные методы и не доводить их до абсурда, чтобы не получить прямо противоположный результат тому, который был ожидаем. В цивилизованном обществе важнейшими являются ценность личности, её нравственные и духовные качества, её профессионализм, а не половая принадлежность их носителя”, — подытожила Бугайова.