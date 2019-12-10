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Психолог порадила, які подарунки дарувати на Новий рік близьким і друзям

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. При виборі подарунків на Новий рік варто приділити увагу оформленню і придумати несподівану подачу презенту, можна також поцікавитися у адресата, що саме він хотів би отримати на свято. Такі поради дала психолог Оксана Гомель в коментарі кореспонденту УНН.

"Якщо ти формально купив в якості подарунка, наприклад, шкарпетки, - це одне. А якщо ти купив ті ж шкарпетки і оформив їх у букет або кумедний подаруночок, - це зовсім інша. Але є, звичайно, люди, які тільки на цінник дивляться. Але це ваш вибір мати таких друзів - значить, відповідайте їх очікуванням", - зазначила психолог.

За порадою психолога, в ситуації, коли адресат подарунка надає перевагу виключно дорогим статусним речам, можна придбати в якості подарунка пляшку його улюбленого алкогольного напою і декорувати її.

"З одного боку, це і улюблена річ, і цікава подача. Але для того, щоб зробити такий подарунок, людину потрібно знати", - уточнила Гомель.

При цьому вона порадила, що в разі, якщо дарувати гроші не хочеться, але зробити якийсь матеріальний подарунок все ж доводиться, практично завжди можна запитати людину про її вподобання, попросити вибрати в інтернет-магазині на певну суму (у випадку з близькими). Якщо людина при цьому ухилилася від відповіді, слід дарувати те, що вважаєте за потрібне ви.

"Навіть ті же гроші можна подарувати незвичайним чином: наприклад, в сувенірне відерце вкласти згорнуті купюри і піднести як "відро грошей". Або ж кожну купюру загорнути в папірець з якимось побажанням, поклавши це все в подарункову коробку. Але для цього потрібно вкластися - емоційно, часом. Люди лінуються це робити, простіше тицьнути гроші. Тому потрібно віддавати собі звіт в тому, що подарунок цінний не тільки грошима", - додала психолог.

Як наголосила експерт, до речі не зайвим при бажанні буде порадувати невеликими презентами і колег по роботі, сусідів, знайомих.

"Якщо вам так хочеться щось купити - завжди можна вибрати якісь дрібні подарунки. Якщо жінка вміє та любить готувати, вона може напекти печива новорічного і подарувати, приміром, колегам, що їй особисто буде коштувати копійки, а її колегам буде дуже приємно. Але якщо вона хоче когось здивувати або зробити комусь приємно, їй це вдасться. Або ту ж шоколадку загорнути в новорічну упаковку, прикрасити шишкою", - пояснила вона.

Нагадаємо, цьогоріч житло на зимові свята почали бронювати з середини листопада. Уже до кінця місяця частка зарезервованих квартир становила 20%, а будинків - 15% від загальної кількості пропозицій.

Вартість традиційного новорічного столу в цьому році зросла на 7-10%.

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