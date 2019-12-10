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Психолог посоветовала, какие подарки дарить на Новый год близким и друзьям

Психолог посоветовала, какие подарки дарить на Новый год близким и друзьям

Киев  •  УНН

 • 48454 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. При выборе подарков на Новый год стоит уделить внимание оформлению и придумать неожиданную подачу презента, можно также поинтересоваться у адресата, что именно он хотел бы получить на праздник. Такие советы дала психолог Оксана Гомель в комментарии корреспонденту УНН.

"Если ты формально купил в качестве подарка, например, носки, - это одно. А если ты купил те же носки и оформил их в букет или забавный подарочек, - это совершенно другое. Но есть, конечно, люди, которые только на ценник смотрят. Но это ваш выбор иметь таких друзей - значит, соответствуйте их ожиданиям", - отметила психолог.

По совету психолога, в ситуации, когда адресат подарка предпочитает исключительно дорогие статусные вещи, можно приобрести в качестве подарка бутылку его любимого алкогольного напитка и декорировать ее.

"С одной стороны, это и любимая вещь, и интересная подача. Но для того, чтобы сделать такой подарок, человека нужно знать", - уточнила Гомель.

При этом она посоветовала, что в случае, если дарить деньги не хочется, но сделать какой-то материальный подарок все же приходится, практически всегда можно спросить человека о его предпочтениях, попросить выбрать в интернет-магазине на определенную сумму (в случае с близкими). Если человек при этом ушел от ответа, следует дарить то, что считаете нужным вы.

"Даже те же деньги можно подарить необычным образом: например, в сувенирное ведерко вложить свернутые купюры и преподнести как "ведро денег". Или же каждую купюру завернуть в бумажку с каким-то пожеланием, уложив это все в подарочную коробку. Но для этого нужно вложиться - эмоционально, временем. Люди ленятся это делать, проще сунуть деньги. Поэтому нужно отдавать себе отчет в том, что подарок ценен не только деньгами", - добавила психолог.

Как подчеркнула эксперт, не лишним при желании будет порадовать небольшими презентами и коллег по работе, соседей, знакомых.

"Если вам так хочется что-то купить - всегда можно выбрать какие-то мелкие подарки. Если женщина умеет и любит готовить, она может напечь печенья новогоднего и подарить, например, коллегам, что ей лично будет стоить копейки, а ее коллегам будет очень приятно. Но если она хочет кого-то удивить или сделать кому-то приятно, ей это удастся. Или ту же шоколадку завернуть в новогоднюю упаковку, украсить шишкой", - пояснила она.

Напомним, в этом году жилье на зимние праздники начали бронировать с середины ноября. Уже к концу месяца доля зарезервированных квартир составила 20%, а домов - 15% от общего количества предложений.

Стоимость традиционного новогоднего стола в этом году выросла на 7-10%.

Украинские Национальные Новости

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