Психолог порадила, як обирати вдалий подарунок для рідних

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Щоб новорічний подарунок не став неприємною несподіванкою для близької людини, слід заздалегідь з'ясувати, що саме людина хоче отримати – матеріальну річ або якесь враження, спільне дозвілля чи щось інше. Про це повідомила кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки, президент "Міжнародної асоціації незалежних експертів медіа простору" Наталя Бугайова в коментарі кореспонденту УНН.