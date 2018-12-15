Психолог порадила, як обирати вдалий подарунок для рідних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Щоб новорічний подарунок не став неприємною несподіванкою для близької людини, слід заздалегідь з'ясувати, що саме людина хоче отримати – матеріальну річ або якесь враження, спільне дозвілля чи щось інше. Про це повідомила кандидат психологічних наук, медичний психолог, експерт з психологічної кібербезпеки, президент "Міжнародної асоціації незалежних експертів медіа простору" Наталя Бугайова в коментарі кореспонденту УНН.
"Щоб уникнути психологічної травми, слід заздалегідь делікатно з'ясувати, що хотілося б одержати людині у подарунок – нову річ, спільно проведене дозвілля або щось інше", - зазначила психолог.
При цьому експерт попередила, що новорічні подарунки замість радості й вдячності часом приносять адресату відчуття незручності, досади і розчарування. До того ж не завжди можна догодити близьким з подарунком через непорозуміння або різницю у смаках, що теж може стати причиною негативних емоцій і стресу.
"Якщо для однієї людини виявленням любові є слова заохочення, а для іншої – час, проведений разом або дарування подарунка, це може викликати непорозуміння, яке здатне привести до конфлікту. Дізнайтеся, що б порадувало близьку людину, і здійсните її мрію. До того ж існує різне ставлення до Нового року. Одні вважають це головним святом, для інших це звичайний день. Необхідно поважати думку інших і не сприймати все на свій рахунок, тоді і стресів буде істотно менше", - додала психолог.
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