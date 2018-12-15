Психолог посоветовала, как выбирать удачный подарок для родных

"Чтобы избежать психологической травмы, следует заранее деликатно выяснить, что хотелось бы получить человеку в подарок - новую вещь, совместно проведенный досуг или что-то другое", - отметила психолог.

При этом эксперт предупредила, что новогодние подарки вместо радости и благодарности время от времени приносят адресату чувство неловкости, досады и разочарования. К тому же не всегда можно угодить близким с подарком из-за недоразумения или разницы во вкусах, что тоже может стать причиной негативных эмоций и стресса.

"Если для одного человека выявлением любви являются слова поощрения, а для другого - время, проведенное вместе или дарение подарка, это может вызвать недоразумение, которое способно привести к конфликту. Узнайте, что бы порадовало близкого человека, и осуществите его мечту. К тому же существует разное отношение к Новому году. Одни считают это главным праздником, для других это обычный день. Необходимо уважать мнение других и не воспринимать все на свой счет, тогда и стрессов будет существенно меньше", - добавила психолог.

Напомним, в Украине на Новый год официальными выходными днями будут 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 года. Главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.

Коммунальный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше, а фуникулер будет переведен в круглосуточный режим.

Отпраздновать встречу Нового года в украинских ресторанах можно будет от 500 гривен до 10 тыс. грн с человека, в зависимости от уровня заведения.