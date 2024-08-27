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ПС ЗСУ повідомляють про ворожі дрони у п'яти областях

ПС ЗСУ повідомляють про ворожі дрони у п'яти областях

Київ • УНН

 • 20971 перегляди

Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію про рух ударних безпілотників. БПЛА зафіксовано у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях, вони рухаються у різних напрямках.

Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію про рух ворожих ударних безпілотників. БПЛА зафіксовано у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях, вони рухаються у різних напрямках, повідомили у ПС ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

Оновлення щодо руху ударних БПЛА, за даними ПС ЗСУ, таке:

• БПЛА на півночі Київщини курсом на захід.

• БПЛА на півдні Чернігівщини курсом на північ.

• БПЛА на півночі Полтавщини курсом на захід.

• БПЛА на півночі Сумщини курсом на південний захід.

• БПЛА на півночі Херсонщини курс на північний схід.

65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили27.08.24, 09:45 • 19978 переглядiв

Юлія Шрамко

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