ПС ЗСУ повідомляють про ворожі дрони у п'яти областях
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію про рух ударних безпілотників. БПЛА зафіксовано у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях, вони рухаються у різних напрямках.
Повітряні сили ЗСУ оновили інформацію про рух ворожих ударних безпілотників. БПЛА зафіксовано у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській та Херсонській областях, вони рухаються у різних напрямках, повідомили у ПС ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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Оновлення щодо руху ударних БПЛА, за даними ПС ЗСУ, таке:
• БПЛА на півночі Київщини курсом на захід.
• БПЛА на півдні Чернігівщини курсом на північ.
• БПЛА на півночі Полтавщини курсом на захід.
• БПЛА на півночі Сумщини курсом на південний захід.
• БПЛА на півночі Херсонщини курс на північний схід.
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