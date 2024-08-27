ВС ВСУ сообщают о вражеских дронах в пяти областях
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ обновили информацию о движении ударных беспилотников. БПЛА зафиксированы в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Херсонской областях, они движутся в разных направлениях.
Воздушные силы ВСУ обновили информацию о движении вражеских ударных беспилотников. БПЛА зафиксированы в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Херсонской областях, они движутся в разных направлениях, сообщили в ВС ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
Обновление по движению ударных БПЛА, по данным ВС ВСУ, следующее:
- БПЛА на севере Киевской области курсом на запад.
- БПЛА на юге Черниговщины курсом на север.
- БПЛА на севере Полтавщины курсом на запад.
- БПЛА на севере Сумщины курсом на юго-запад.
- БПЛА на севере Херсонщины курс на северо-восток.
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