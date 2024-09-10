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Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку поки не розглядається — Шмигаль

Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку поки не розглядається — Шмигаль

Київ • УНН

 • 21438 перегляди

Уряд продовжить стратегію зменшення частки держави в банківській сфері. Однак приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку наразі не розглядається, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Стратегія зменшення частки держави в банківській сфері продовжиться, але про приватизацію Ощадбанку та Укрексімбанку зараз не йдеться. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН

"Я не готовий вам зараз дату вам сказати. Так, це наша стратегія — зменшення частки держави в банківській сфері. Вона погодження з нашими партнерами… Укрексім і Ощад ми поки наразі не розглядаємо. Немає у нас стратегії щодо приватизації цих двох банків. Щодо інших банків ми будемо вести розмову", - сказав Шмигаль.

Щодо інших банків то він каже, що у Укргазбанку уже є партери, а саме 25% частки Міжнародної фінансової корпорації. 

Шмигаль повідомив, що стратегія продажу державних банків продовжуватиметься, але не назвав конкретних дат. Законопроєкт №11474, ухвалений Верховною Радою в першому читанні, визначає, як і коли буде реалізовано приватизацію цих банків.

Нагадаємо 

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт щодо особливостей приватизації державних банків. Це вимога Світового банку, тому закон має бути ухвалений у двох читаннях вже у вересні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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