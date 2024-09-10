Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль

Стратегия уменьшения доли государства в банковской сфере продолжится, но о приватизации Ощадбанка и Укрэксимбанка сейчас речь не идет. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

"Я не готов вам сейчас дату вам сказать. Да, это наша стратегия - уменьшение доли государства в банковской сфере. Она согласования с нашими партнерами... Укрэксим и Ощад мы пока пока пока не рассматриваем. Нет, у нас стратегии по приватизации этих двух банков. Относительно других банков мы будем вести разговор", - сказал Шмыгаль.

Относительно других банков то он говорит, что у Укргазбанка уже есть партнеры, а именно 25% доли Международной финансовой корпорации.

Шмыгаль сообщил, что стратегия продажи государственных банков будет продолжаться, но не назвал конкретных дат. Законопроект №11474, принятый Верховной Радой в первом чтении, определяет, как и когда будет реализована приватизация этих банков.

Напомним

Верховная Рада приняла за основу законопроект об особенностях приватизации государственных банков. Это требование Всемирного банка, поэтому закон должен быть принят в двух чтениях уже в сентябре.