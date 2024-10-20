Прилив сил і значне напруження: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 21 по 27 жовтня

Тиждень, що настає, потішить більшість із нас припливом сил, але разом із цим можливе напруження і конфлікти, яких варто уникати.

Про те, що чекає на представників усіх знаків Зодіаку в період з 21 до 27 жовтня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цього тижня ми можемо відчути величезний приплив сил і активність. З 23 жовтня Сонце переходить у знак Скорпіона, що посилить нашу внутрішню мотивацію. Однак цей перехід супроводжуватиметься напруженими аспектами з Марсом і Плутоном - планетами, пов'язаними з конфліктами, напругою і перетвореннями. Це може створити складні та стресові ситуації. 23 і 24 Місяць приєднається до цієї конфігурації, посилюючи агресію і викликаючи негативні емоції. У цей період варто уникати важливих справ і зустрічей, оскільки енергія агресії може втягнути нас у конфлікти й різкі вчинки. Постарайтеся зберігати спокій і гармонію, уникаючи поспішних рішень - розповіла астролог.

Водночас цього тижня Меркурій, перебуваючи у Скорпіоні, утворює сприятливий аспект (тригон) із Сатурном.

Цей аспект допомагає мислити структуровано, спиратися на логіку і здоровий глузд, що дозволить уникнути необдуманих і агресивних дій. Використовуйте цей час для чіткого планування та прийняття зважених рішень. Початок тижня буде більш позитивним: до середи місяць буде в хороших аспектах, що принесе емоційний підйом і дозволить успішно реалізувати багато планів. Енергія буде сприятлива для ініціатив і нових починань. Крім того, протягом тижня можна спостерігати гармонійну взаємодію Нептуна, Урана і Марса. Це створить сприятливі можливості для наукових і технічних відкриттів, розвитку IT-технологій і духовних сфер - вважає астролог.

ОВЕН

Цього тижня варто спиратися на логіку і твердий розрахунок. Це ключ до успіху. Якщо виникнуть складні ситуації, звертайтеся по допомогу до фахівців. Однак уникайте конфліктів, особливо в судових справах або суперечках із родичами та ворогами. Намагайтеся не вплутуватися в сварки як на роботі, так і вдома. Також відмовтеся від ризиків.

ТЕЛЕЦЬ

Ви будете сповнені сил і енергії, а цікаві ідеї самі приходитимуть до вас. Головне - знаходити спільну мову з оточенням і дотримуватися правил. Це принесе успіх. Однак будьте обережні: уникайте конфліктів як у сім'ї, так і з діловими партнерами, щоб не зіпсувати сприятливий тиждень.

БЛИЗНЮКИ

Початок тижня принесе вам чудові можливості й удачу. Особливо успішними виявляться робочі справи. У другій половині тижня краще приділити увагу своєму здоров'ю: намагайтеся уникати агресії, більше відпочивайте і проводьте час на природі.

РАК

Цей тиждень буде емоційно напруженим, особливо 23 жовтня. Не приймайте важливих рішень, щоб уникнути помилок. До кінця тижня ситуація покращиться, і ви відчуєте полегшення. У другій половині тижня будьте обережні в питаннях кохання - пристрасті можуть вийти з-під контролю. Уникайте нових знайомств і стежте за стосунками з дітьми, щоб не потрапити в конфлікт із ними.

ЛЕВ

Тиждень буде насиченим, і вам доведеться бути готовими до змін. Головне-не допускати агресії, особливо в середині тижня, коли ризик помилок у важливих справах зростає. У другій половині тижня зосередьтеся на сімейних питаннях і домашніх справах, уникаючи сварок з близькими.

ДІВА

Усі важливі справи краще зробити в першій половині тижня, коли удача буде на вашому боці. У другій половині тижня можливі конфлікти, тому будьте обережні в суперечках і стежте за своїми словами. Особливу увагу приділіть фінансовим питанням, уникайте ризиків протягом усього тижня.

ТЕРЕЗИ

Початок тижня може бути успішним і подарувати вам великі можливості, але до середини виникне напруга, особливо у фінансових питаннях. Не поспішайте з рішеннями, пов'язаними з кредитами і боргами. Консультації фахівців допоможуть уникнути помилок. Наведіть порядок у справах і будьте готові до труднощів.

СКОРПІОН

Тиждень принесе багато змін і гострих ситуацій. Зберігайте спокій і тверезий розум, особливо в середині тижня, коли негативні емоції можуть зруйнувати плани. Ваш успіх залежатиме від того, наскільки ви зможете контролювати свої емоції і діяти обдумано. Усе залежатиме від вас.

СТРІЛЕЦЬ

Успіх цього тижня безпосередньо залежить від вашого внутрішнього стану. Підозрілість, дратівливість і внутрішнє напруження можуть призвести до помилок і конфліктів. Шукайте внутрішню гармонію, відпочивайте, уникайте перевантажень і стресу.

КОЗЕРОГ

Вас чекає емоційно напружений тиждень, повний дратівливості. Контролюйте себе і будьте уважні у вирішенні важливих справ і проектів. Шукайте підтримку у однодумців і не поспішайте з прийняттям рішень. Застосовуйте свій тверезий розум для вирішення завдань.

ВОДОЛІЙ

Цей тиждень не підходить для реалізації амбітних планів. Не конфліктуйте з начальством - це може призвести до проблем. Спиратися варто на логіку і чіткий план. У фінансових питаннях на вас чекає успіх, якщо діятимете обдумано.

РИБИ

Цього тижня ви зможете домогтися успіху, якщо діятимете обережно і не привертатимете зайвої уваги. Це чудовий час для самоосвіти і навчання. Однак у другій половині тижня будьте уважні в питаннях далеких поїздок і любовних пригод.