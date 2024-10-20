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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Астролог предсказывает неделю с приливом энергии, но предупреждает о возможных конфликтах. Солнце в Скорпионе усилит мотивацию, однако напряженные аспекты планет могут создать стрессовые ситуации.

Наступающая неделя порадует большинство из нас приливом сил, но вместе с этим возможно напряжение и конфликты, которых стоит избегать.

О том что ждёт представителей всех знаков Зодиака в период с 21 по 27 октября специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

На этой неделе мы можем почувствовать огромный прилив сил и активность. С 23 октября Солнце переходит в знак Скорпиона, что усилит нашу внутреннюю мотивацию. Однако этот переход будет сопровождаться напряженными аспектами с Марсом и Плутоном — планетами, связанными с конфликтами, напряжением и преобразованиями. Это может создать сложные и стрессовые ситуации. 23 и 24 Луна присоединится к этой конфигурации, усиливая агрессию и вызывая негативные эмоции. В этот период стоит избегать важных дел и встреч, так как энергия агрессии может вовлечь нас в конфликты и резкие поступки. Постарайтесь сохранять спокойствие и гармонию, избегая поспешных решений

- рассказала астролог.
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Вместе с тем, на этой неделе Меркурий, находясь в Скорпионе, образует благоприятный аспект (тригон) с Сатурном.

Этот аспект помогает мыслить структурированно, опираться на логику и здравый смысл, что позволит избежать необдуманных и агрессивных действий. Используйте это время для чёткого планирования и принятия взвешенных решений. Начало недели будет более позитивным: до среды Луна будет в хороших аспектах, что принесёт эмоциональный подъем и позволит успешно реализовать многие планы. Энергия будет благоприятна для инициатив и новых начинаний. Кроме того, в течение недели можно наблюдать гармоничное взаимодействие Нептуна, Урана и Марса. Это создаст благоприятные возможности для научных и технических открытий, развития IT-технологий и духовных сфер

- считает астролог. 

ОВЕН

На этой неделе стоит опираться на логику и твёрдый расчёт. Это ключ к успеху. Если возникнут сложные ситуации, обращайтесь за помощью к специалистам. Однако избегайте конфликтов, особенно в судебных делах или спорах с родственниками и врагами. Старайтесь не ввязываться в ссоры как на работе, так и дома. Также откажитесь от рисков.

ТЕЛЕЦ

Вы будете полны сил и энергии, а интересные идеи сами будут приходить к вам. Главное — находить общий язык с окружавшими и следовать правилам. Это принесёт успех. Однако будьте осторожны: избегайте конфликтов как в семье, так и с деловыми партнёрами, чтобы не испортить благоприятную неделю.

БЛИЗНЕЦЫ

Начало недели принесёт вам отличные возможности и удачу. Особенно успешными окажутся рабочие дела. Во второй половине недели лучше уделить внимание своему здоровью: старайтесь избегать агрессии, больше отдыхайте и проводите время на природе.

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РАК

Эта неделя будет эмоционально напряжённой, особенно 23 октября. Не принимайте важных решений, чтобы избежать ошибок. К концу недели ситуация улучшится, и вы почувствуете облегчение. Во второй половине недели будьте осторожны в вопросах любви — страсти могут выйти из-под контроля. Избегайте новых знакомств и следите за отношениями с детьми, чтобы не попасть в конфликт с ними.

ЛЕВ

Неделя будет насыщенной, и вам придётся быть готовыми к изменениям. Главное — не допускать агрессии, особенно в середине недели, когда риск ошибок в важных делах возрастает. Во второй половине недели сосредоточьтесь на семейных вопросах и домашних делах, избегая ссор с близкими.

ДЕВА

Все важные дела лучше сделать в первой половине недели, когда удача будет на вашей стороне. Во второй половине недели возможны конфликты, поэтому будьте осторожны в спорах и следите за своими словами. Особенное внимание уделите финансовым вопросам, избегайте рисков на протяжении всей недели.  

ВЕСЫ

Начало недели может быть успешным и подарить вам большие возможности, но к середине возникнет напряжение, особенно в финансовых вопросах. Не торопитесь с решениями, связанными с кредитами и долгами. Консультации специалистов помогут избежать ошибок. Наведите порядок в делах и будьте готовы к трудностям.

СКОРПИОН

Неделя принесёт много изменений и острых ситуаций. Сохраняйте спокойствие и трезвый рассудок, особенно в середине недели, когда негативные эмоции могут разрушить планы. Ваш успех будет зависеть от того, насколько вы сможете контролировать свои эмоции и действовать обдуманно. Все будет зависеть от вас.

СТРЕЛЕЦ

Успех этой недели напрямую зависит от вашего внутреннего состояния. Подозрительность, раздражительность и внутреннее напряжение могут привести к ошибкам и конфликтам. Ищите внутреннюю гармонию, отдыхайте, избегайте перегрузок и стресса.

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КОЗЕРОГ

Вас ждёт эмоционально напряжённая неделя, полная раздражительности. Контролируйте себя и будьте внимательны в решении важных дел и проектов. Ищите поддержку у единомышленников и не спешите с принятием решений. Применяйте свой трезвый ум для решения задач.

ВОДОЛЕЙ

Эта неделя не подходит для реализации амбициозных планов. Не конфликтуйте с начальством — это может привести к проблемам. Опираться стоит на логику и чёткий план. В финансовых вопросах вас ожидает успех, если будете действовать обдуманно.

РЫБЫ

На этой неделе вы сможете добиться успеха, если будете действовать осторожно и не привлекать излишнее внимание. Это отличное время для самообразования и учёбы. Однако во второй половине недели будьте внимательны в вопросах дальних поездок и любовных приключений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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