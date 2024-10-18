Прикордонники поряд кордону з білоруссю не фіксують ні переміщення техніки, ні особового складу - Демченко
Київ • УНН
Речник ДПСУ повідомив, що біля кордону з білоруссю не спостерігається руху техніки чи військ. Російський контингент, який міг би загрожувати Україні, на території білорусі відсутній.
Прикордонники на даний момент поблизу кордону із білоруссю не фіксують ні переміщення техніки, ні особового складу підрозділів армії білорусі, а військові рф, які могли би становити загрозу Україні, на території білорусі відсутні. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
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Поряд нашого кордону на даний момент ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу підрозділів армії білорусі. Російський контингент на даний момент в тій кількості, який би становив загрозу Україні, на території білорусі відсутня
Він зазначив, що поблизу кордону з білоруссю продовжується будівництво фортифікацій, мінується територія, а підрозділи розвідки стежать за тим, що відбувається вглиб території білорусі.
Нагадаємо
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