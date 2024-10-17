У білорусі продовжують готуватись до "найбільших" військових навчань: що відомо
Київ • УНН
У білорусі готуються до найбільших в історії навчань "Захід-2025" за участю російських військ. Планується залучення новітньої техніки та відпрацювання взаємодії в умовах високотехнологічних загроз.
У вересні в білорусь приїжджала делегація російських військовослужбовців для підготовки наступного року великих навчань за участю "регіонального угруповання військ" (РУВ) - "Захід-2025". Про це пише "Беларускі Гаюн", передає УНН.
Деталі
За інформацією "Беларускі Гаюн", на початку вересня в мінську з робочим візитом перебувала делегація військовослужбовців збройних сил рф, яка прибула саме з метою підготовки до навчань, що наближаються. Зокрема, в рамках їхнього візиту проводилося візуальне вивчення місць розміщення військ на період проведення навчань.
Неофіційно повідомлялося, що ці навчання стануть одними з найбільших за всю історію існування РГВ. До них будуть залучені новітні зразки військової техніки та озброєнь, включно із системами ППО, танками і засобами РЕБ. Особливу увагу, як зазначається, буде приділено відпрацюванню взаємодії між збройними силами білорусі та росії в умовах гіпотетичних конфліктів за участю високотехнологічних загроз, таких як БПЛА і кібератаки.
В рамках навчань "буде відпрацьовано завдання з інтеграції нових військових одиниць зі складу ЗС рф, які прибудуть до білорусі до кінця 2024 р."
Нагадаємо
Ще в лютому 2024 р. глава мінборони білорусі віктор хренін заявив, що у 2025 року на території білорусі пройдуть навчання з РГВ. Тепер же аналогічну заяву зробив і держсекретар радбезу олександр вольфович, який 9 вересня повідомив, що 2025 року на території білорусі відбудуться чергові навчання т. зв. "регіонального угруповання військ" білорусі та росії.
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