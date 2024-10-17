В беларуси продолжают готовиться к "крупнейшим" военным учениям: что известно
Киев • УНН
В беларуси готовятся к крупнейшим в истории учениям «Запад-2025» с участием российских войск. Планируется привлечение новейшей техники и отработка взаимодействия в условиях высокотехнологичных угроз.
В сентябре в беларусь приезжала делегация российских военнослужащих для подготовки в следующем году крупных учений с участием "региональной группировки войск" (РУВ) - "Запад-2025". Об этом пишет "Беларускі Гаюн", передает УНН.
Детали
По информации "Беларускі Гаюн", в начале сентября в минске с рабочим визитом находилась делегация военнослужащих вооруженных сил рф, которая прибыла именно с целью подготовки к приближающимся учениям. В частности, в рамках их визита проводилось визуальное изучение мест размещения войск на период проведения учений.
Неофициально сообщалось, что эти учения станут одними из крупнейших за всю историю существования РГВ. К ним будут привлечены новейшие образцы военной техники и вооружений, включая системы ПВО, танки и средства РЭБ. Особое внимание, как отмечается, будет уделено отработке взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России в условиях гипотетических конфликтов с участием высокотехнологичных угроз, таких как БПЛА и кибератаки.
В рамках учений "будет отработана задача по интеграции новых военных единиц из состава вс рф, которые прибудут в беларусь до конца 2024 г."
Напомним
Еще в феврале 2024 г. глава минбороны беларуси виктор хренин заявил, что в 2025 году на территории Беларуси пройдут учения по РГВ. Теперь же аналогичное заявление сделал и госсекретарь совбеза александр вольфович, который 9 сентября сообщил, что в 2025 году на территории беларуси состоятся очередные учения т.н. "региональной группировки войск" юеларуси и россии.
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