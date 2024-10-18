Пограничники рядом границы с беларусью не фиксируют ни перемещения техники, ни личного состава - Демченко
Киев • УНН
Представитель ГПСУ сообщил, что у границы с беларусью не наблюдается движения техники или войск. Российский контингент, который мог бы угрожать Украине, на территории беларуси отсутствует.
Пограничники на данный момент вблизи границы с беларусью не фиксируют ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии беларуси, а военные рф, которые могли бы представлять угрозу Украине, на территории Беларуси отсутствуют. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Рядом нашей границы на данный момент мы не фиксируем ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии Беларуси. Российский контингент на данный момент в том количестве, который бы представлял угрозу Украине, на территории беларуси отсутствует
Он отметил, что вблизи границы с беларусью продолжается строительство фортификаций, минируется территория, а подразделения разведки следят за тем, что происходит вглубь территории беларуси.
Напомним
В беларуси готовятся к крупнейшим в истории учениям "Запад-2025" с участием российских войск. Планируется привлечение новейшей техники и отработка взаимодействия в условиях высокотехнологичных угроз.