Пограничники рядом границы с беларусью не фиксируют ни перемещения техники, ни личного состава - Демченко

Пограничники на данный момент вблизи границы с беларусью не фиксируют ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии беларуси, а военные рф, которые могли бы представлять угрозу Украине, на территории Беларуси отсутствуют. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Рядом нашей границы на данный момент мы не фиксируем ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии Беларуси. Российский контингент на данный момент в том количестве, который бы представлял угрозу Украине, на территории беларуси отсутствует - сказал Демченко.

Он отметил, что вблизи границы с беларусью продолжается строительство фортификаций, минируется территория, а подразделения разведки следят за тем, что происходит вглубь территории беларуси.

Напомним

В беларуси готовятся к крупнейшим в истории учениям "Запад-2025" с участием российских войск. Планируется привлечение новейшей техники и отработка взаимодействия в условиях высокотехнологичных угроз.