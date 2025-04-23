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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 26727 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

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Прикордонники дроном знищили ворожий човен на півдні України - відео

Київ • УНН

 • 818 перегляди

На півдні України прикордонники за допомогою FPV-дрону виявили та знищили маломірний човен противника. Кожен знищений об’єкт наближає перемогу.

Прикордонники дроном знищили ворожий човен на півдні України - відео

Пілоти "бойових пташок" Державної прикордонної служби на півдні України з повітря знищили човен противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

За допомогою FPV-дрону наші захисники виявили та успішно знищили маломірний плавзасіб противника. Потужний удар — і "припаркований" ворожий човен миттєво опинився на дні

 - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що кожен знищений об’єкт ворога - це ще один крок до перемоги України.

Нагадаємо

Прикордонники бригади "Гарт" 18 квітня завдали серію ударів по позиціях росіян. Знищено склад ПММ, інженерну техніку та ліквідовано 18 окупантів.

Лілія Набока

Лілія Набока

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