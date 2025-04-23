Прикордонники дроном знищили ворожий човен на півдні України - відео

Пілоти "бойових пташок" Державної прикордонної служби на півдні України з повітря знищили човен противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.

За допомогою FPV-дрону наші захисники виявили та успішно знищили маломірний плавзасіб противника. Потужний удар — і "припаркований" ворожий човен миттєво опинився на дні - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що кожен знищений об’єкт ворога - це ще один крок до перемоги України.

Нагадаємо

Прикордонники бригади "Гарт" 18 квітня завдали серію ударів по позиціях росіян. Знищено склад ПММ, інженерну техніку та ліквідовано 18 окупантів.