Прикордонники дроном знищили ворожий човен на півдні України - відео
Київ • УНН
На півдні України прикордонники за допомогою FPV-дрону виявили та знищили маломірний човен противника. Кожен знищений об’єкт наближає перемогу.
Пілоти "бойових пташок" Державної прикордонної служби на півдні України з повітря знищили човен противника. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
За допомогою FPV-дрону наші захисники виявили та успішно знищили маломірний плавзасіб противника. Потужний удар — і "припаркований" ворожий човен миттєво опинився на дні
У ДПСУ наголосили, що кожен знищений об’єкт ворога - це ще один крок до перемоги України.
Нагадаємо
Прикордонники бригади "Гарт" 18 квітня завдали серію ударів по позиціях росіян. Знищено склад ПММ, інженерну техніку та ліквідовано 18 окупантів.