"Прозорість і підзвітність": на Одещині скасували непотрібні тендери на понад 600 млн грн
Київ • УНН
Робоча група "Прозорість та підзвітність" при Одеській ОВА скасувала непотрібні тендери на 602 млн грн. На останньому засіданні розглянуто 25 закупівель, скасовано 4 на 17,5 млн грн та зекономлено 6,8 млн грн.
Робоча група "Прозорість та підзвітність" при Одеській облдержадміністрації скасувала непотрібні тендери на суму 602 млн 287 тис. грн. Про це повідомляє очільник облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Цифра дня: 602 287 000+ гривень зекономлених коштів на тендерах. Саме таку суму громади Одещини могли втратити через переплату на оголошених закупівлях. І саме таку суму заблокувала робоча група "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА, щоб повернути кошти назад в бюджети для більш раціональних витрат, щоб кожна гривня використовувалася максимально ефективно, а заощаджені кошти могли працювати для забезпечення Збройних Сил України та підтримку наших воїнів
Так, на останньому засіданні робочої групи розглянуто 25 тендерних закупівель.
"Скасовано 4 тендерні закупівлі на загальну суму 17 565 352,35 грн. Замовниками вжито заходів зі зниження вартості предмета закупівлі загальна сума зекономлених коштів становить 6 808 606,51 грн. Крім того, призупинено фінансування на суму 30 410 584 грн по 5 міським дорогам", - додав Кіпер.