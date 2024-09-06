"Прозорість і підзвітність": на Одещині скасували непотрібні тендери на понад 600 млн грн

Робоча група "Прозорість та підзвітність" при Одеській облдержадміністрації скасувала непотрібні тендери на суму 602 млн 287 тис. грн. Про це повідомляє очільник облдержадміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Цифра дня: 602 287 000+ гривень зекономлених коштів на тендерах. Саме таку суму громади Одещини могли втратити через переплату на оголошених закупівлях. І саме таку суму заблокувала робоча група "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА, щоб повернути кошти назад в бюджети для більш раціональних витрат, щоб кожна гривня використовувалася максимально ефективно, а заощаджені кошти могли працювати для забезпечення Збройних Сил України та підтримку наших воїнів