"Прозрачность и подотчетность": в Одесской области отменили ненужные тендеры на более 600 млн грн
Киев • УНН
Рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» при Одесской ОВА отменила ненужные тендеры на 602 млн грн. На последнем заседании рассмотрено 25 закупок, отменено 4 на 17,5 млн грн и сэкономлено 6,8 млн грн.
Рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» при Одесской облгосадминистрации отменила ненужные тендеры на сумму 602 млн 287 тыс. грн. Об этом сообщает глава облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Цифра дня: 602 287 000+ гривен сэкономленных средств на тендерах. Именно такую сумму громады Одесской области могли потерять из-за переплаты на объявленных закупках. И именно такую сумму заблокировала рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» при Одесской ОВА, чтобы вернуть средства обратно в бюджеты для более рациональных расходов, чтобы каждая гривна использовалась максимально эффективно, а сэкономленные средства могли работать для обеспечения Вооруженных Сил Украины и поддержку наших воинов
Так, на последнем заседании рабочей группы рассмотрено 25 тендерных закупок.
«Отменены 4 тендерные закупки на общую сумму 17 565 352,35 грн. Заказчиками приняты меры по снижению стоимости предмета закупки общая сумма сэкономленных средств составляет 6 808 606,51 грн. Кроме того, приостановлено финансирование на сумму 30 410 584 грн по 5 городским дорогам», - добавил Кипер.