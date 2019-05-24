Проїзд автодорогою Мукачево-Рогатин на Закарпатті відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. На Закарпатті відновлено проїзд на автодорозі Н-09 Мукачево-Рогатин, яка вчора була підтоплена. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу патрульної поліції Закарпатської області.
“Наразі проїзд автодорогою Н-09 відновлено! Обмеження руху відбулося у зв’язку з підтопленням проїзної частини! У випадку нових ускладнень руху чи обмежень — повідомлятимемо додатково”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Закарпатській області через підтоплення обмежено рух на трьох дорогах області.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з виконувачем обов’язків голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.