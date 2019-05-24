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Проезд по автодороге Мукачево-Рогатин на Закарпатье восстановлено

Проезд по автодороге Мукачево-Рогатин на Закарпатье восстановлено

Киев  •  УНН

 • 11794 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. На Закарпатье восстановлен проезд на автодороге Н-09 Мукачево-Рогатин, которая вчера была подтоплена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Закарпатской области.

"Сейчас проезд по автодороге Н-09 восстановлено! Ограничение движения произошло в связи с подтоплением проезжей части! В случае новых осложнений движения или ограничений - сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Закарпатской области из-за подтопления ограничено движение на трех дорогах области.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.

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