Проезд по автодороге Мукачево-Рогатин на Закарпатье восстановлено
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. На Закарпатье восстановлен проезд на автодороге Н-09 Мукачево-Рогатин, которая вчера была подтоплена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Закарпатской области.
"Сейчас проезд по автодороге Н-09 восстановлено! Ограничение движения произошло в связи с подтоплением проезжей части! В случае новых осложнений движения или ограничений - сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Закарпатской области из-за подтопления ограничено движение на трех дорогах области.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с исполняющим обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Галасом и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь в Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.