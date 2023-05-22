Прояв спротиву всередині рф: у Страткомі пояснили бойові дії на бєлгородщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Бойові дії у бєлгородській області свідчать про прояв спротиву всередині рф. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій, передає УНН.
Деталі
У Страткомі зазначили, що 22 травня у соцмережах почали поширюватися новини про дивні події з численними обстрілами у грайворонському районі бєлгородської області. Це – наслідок агресивної політики путінського режиму.
Відповідальність за події взяли на себе громадяни рф з РДК – російського добровольчого корпусу та Легіону «Свобода росії».
Цитата
«Україна вітає рішучі дії опозиційної до злочинного агресивного путінського режиму сили. Після перемоги над рф на полі бою питання «смуги безпеки» буде одним з ключових під час переговорів про майбутнє співіснування України з північним сусідом», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що Україна вимагатиме створення демілітаризованої зони безпеки у прикордонних до нашої держави російських регіонах, оскільки саме звідти агресор завдає масованих обстрілів.
Події збройних виступів та акцій з боку сил спротиву всередині рф набувають ознак тенденції та дають підстави прогнозувати продовження процесу демілітаризації агресивної путінської росії.
Доповнення
Представники легіону "Свобода Росії" повідомили, що в деяких містах бєлгородської області групи, що стверджують свою належність до "російських партизанів", встановили "опозиційний прапор Російської Федерації".
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