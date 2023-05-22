Проявление сопротивления внутри рф: в Страткоме объяснили боевые действия на белгородщине
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Боевые действия в белгородской области свидетельствуют о проявлении сопротивления внутри рф. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций, передает УНН.
Детали
В Страткоме отметили, что 22 мая в соцсетях начали распространяться новости о странных событиях с многочисленными обстрелами в Грайворонском районе Белгородской области. Это – следствие агрессивной политики путинского режима.
Ответственность за события взяли на себя граждане рф из РДК – российского добровольческого корпуса и Легиона «Свобода россии».
Цитата
«Украина приветствует решительные действия оппозиционной к преступному агрессивному путинскому режиму силы. После победы над рф на поле боя вопрос «полосы безопасности» будет одним из ключевых во время переговоров о будущем сосуществования Украины с северным соседом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Украина будет требовать создания демилитаризованной зоны безопасности в приграничных к нашему государству российских регионах, поскольку именно оттуда агрессор наносит массированные обстрелы.
События вооруженных выступлений и акций со стороны сил сопротивления внутри рф приобретают признаки тенденции и дают основания прогнозировать продолжение процесса демилитаризации агрессивной путинской россии.
Дополнение
Представители легиона "Свобода России" сообщили, что в некоторых городах Белгородской области группы, утверждающие свою принадлежность к "русским партизанам", установили "оппозиционный флаг Российской Федерации".
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