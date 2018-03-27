ProWein 2018: світова виставка алкоголю в Німеччині прийняла рекордну кількість учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Триденну світову виставку алкогольної продукції ProWein 2018, яка проходила в німецькому Дюссельдорфі, відвідало понад 60 тис. гостей і фахівців галузі з різних куточків світу. Про це розповіли організатори заходу, передає УНН.
Виставка відбулася минулого тижня - з 18 по 21 березня.
Організатори ProWein 2018 відзначили, що кількість учасників заходу зросла порівняно з даними минулого року.
У цьому році на ProWein було представлено 6 тис. 870 експонатів алкоголю з 64 країн світу. Найбільше продукції привезли виробники алкоголю з Італії - 1,7 тис. Від Франції було 1,55 тис. експонатів, Німеччини - 990, а також 700 експонатів з США, Південної Африки, Аргентини, Чилі, Австралії та Нової Зеландії.
"У цьому році відвідувачі ProWein проявили активний інтерес до вин, вироблених німецькими виноробними регіонами. Смаку споживача відповідають особливо легкі, але дуже вишукані білі вина 2017 року, і така продукція була сприйнята дуже добре", - зазначила генеральний менеджер Німецького інституту вина (DWI) Моніка Реуле.
Україну на виставці представили два горілчаних бренди - Medoff и MERNAYA.
Нагадаємо, що горілка Medoff напередодні стала фаворитом експертизи якості.