ProWein 2018: мировая выставка алкоголя в Германии приняла рекордное количество участников

Выставка состоялась на прошлой неделе — с 18 по 21 марта.

Организаторы ProWein 2018 отметили, что количество участников мероприятия выросло по сравнению с данными прошлого года.

В этому году на ProWein было представлено 6 тыс. 870 экспонатов алкоголя из 64 стран мира. Больше всего продукции привезли производители алкоголя из Италии — 1,7 тыс. От Франции было 1,55 тыс. экспонатов, Германии — 990, а также 700 экспонатов из США, Южной Африки, Аргентины, Чили, Австралии и Новой Зеландии.

“В этом году посетители ProWein проявили активный интерес к винам, производимым немецкими винодельческими регионами. Вкусу потребителя соответствуют особенно легкие, но очень изысканные белые вина 2017 года, и такая продукция была воспринята очень хорошо”, — отметила генеральный менеджер Немецкого института вина (DWI) Моника Реуле.

Украину на выставке представили два водочных бренда — Medoff і MERNAYA.

Напомним, что водка Medoff накануне стала фаворитом экспертизы качества.