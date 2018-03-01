Водка от Medoff стала фаворитом экспертизы качества
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. По итогам дегустации наиболее популярных в Украине марок водки, специалисты Института потребительских экспертиз определили фаворита. Наибольшее количество баллов за вкус и мягкость получил бренд Medoff, передает УНН со ссылкой на данные Института.
Отмечается, что в рамках исследования тестировали классическую водку самых популярных украинских производителей. К экспертизе напитков также были привлечены Украинский научно-исследовательский институт спирта и Укрметртестстандарт.
В общем, в исследовании приняли участие пять образцов водки таких популярных марок, как "Medoff", "Green day", "Козацька Рада", "Горилочка", "Байка" и "Хлебный дар". Все продукты предварительно были приобретены в торговой сети Киева.
Оценки каждой водке выставлялись по 10-балльной шкале. В итоге дегустации вычислялось среднее арифметическое значение для каждого образца.
Баллы начислялись за такие показатели, как органолептика (вкус, цвет, запах, аромат), физико-химические показатели (крепость, содержание альдегидов, сивушных масел и метилового спирта), а также наличие необходимой потребителю текстовой информации.
Наибольшее количество суммарных баллов эксперты ИПЭ отдали водке "Medoff Classic" - 9,9 из 10 возможных.
"Особенно дегустаторами была отмечена мягкость напитка-победителя, что вместе с беспрецедентной защитой от подделок делает эту марку лидером рынка. Остальные участники теста также получили высокие оценки, что в очередной раз подтверждает отличное качество украинской водки", - подытожили в Институте потребительских экспертиз.
На втором месте рейтинга расположилась водка "Хлебный дар" (9,6 баллов), на третьем - "Green Day" (9,5). Наименьшее количество баллов получил напиток - "Байка" (8,3).
Во время экспертизы, кроме вкусовых характеристик, значительное внимание специалисты уделили оценке защищенности водки от фальсификации.
Кроме того, была проведена и закрытая дегустация профессиональной дегустационной комиссией, а также пробами, то есть обычными потребителями.
Напомним, что по итогам исследования компании Pro-Consulting, водка Mеdoff попала в ТОП-3 алкогольных предпочтений украинцев.