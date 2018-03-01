Горілка від Medoff стала фаворитом експертизи якості

КИЇВ. 2 березня. УНН. За підсумками дегустації найбільш популярних в Україні марок горілки, фахівці Інституту споживчих експертиз визначили фаворита. Найбільшу кількість балів за смак та м’якість отримав бренд Medoff, передає УНН з посиланням на дані Інституту.