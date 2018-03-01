Горілка від Medoff стала фаворитом експертизи якості
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. За підсумками дегустації найбільш популярних в Україні марок горілки, фахівці Інституту споживчих експертиз визначили фаворита. Найбільшу кількість балів за смак та м’якість отримав бренд Medoff, передає УНН з посиланням на дані Інституту.
Зазначається, що в рамках дослідження тестували класичну горілку найпопулярніших українських виробників. До експертизи напоїв також були залучені Український науково-дослідний інститут спирту і Укрметртестстандарт.
Загалом, у дослідженні взяли участь п’ять зразків горілки таких популярних марок, як “Medoff”, “Green day”, “Козацька Рада”, “Горілочка”, “Байка” і “Хлібний дар”. Усі продукти попередньо були придбані в торговельній мережі Києва.
Оцінки кожній горілці виставлялися за 10-бальною шкалою. У підсумку дегустації обчислювалося середнє арифметичне значення для кожного зразка.
Бали нараховувалися за такі показники, як органолептика (смак, колір, запах, аромат), фізико-хімічні показники (міцність, вміст альдегідів, сивушних масел та метилового спирту), також наявність необхідної споживачеві текстової інформації.
Найбільшу кількість сумарних балів експерти ІСЕ віддали горілці “Medoff Classic” — 9,9 із 10 можливих.
“Особливо дегустаторами була відзначена м’якість напою-переможця, що разом з безпрецедентним захистом від підробок робить цю марку лідером ринку. Решта учасників тесту також отримали високі оцінки, що в черговий раз підтверджує відмінну якість української горілки”, — підсумували в Інституті споживчих експертиз.
На другому місці рейтингу розташувалася горілка “Хлібний дар” (9,6 балів), на третьому — “Green Day” (9,5). Найменшу кількість балів отримав напій — “Байка” (8,3).
Під час експертизи, окрім смакових характеристик, значну увагу фахівці приділили оцінці захищеності горілки від фальсифікації.
Крім того, була проведена і закрита дегустація професійною дегустаційною комісією, а також пробами, тобто звичайними споживачами.
Нагадаємо, що за підсумками дослідження компанії Pro-Consulting, горілка Mеdoff потрапила в ТОП-3 алкогольних уподобань українців.