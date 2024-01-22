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Провокують екологічну катастрофу: росіяни розміщують техніку у заповідниках на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 21449 перегляди

російські війська розміщують військову техніку в заповідниках, зокрема в Асканії-Нова та на півострові Карадай у Херсонській області, що провокує потенційну екологічну катастрофу.

Російські окупанти розміщують військову техніку заповідниках, в тому числі і в Асканії-Новій та на півострові Карадай, що на Херсонщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

"Ворог розміщує техніку у заповідниках, зокрема, в Асканії-Нова. Також ворог облаштував артилерійський полігон на території заказника на півострові Карадай (Херсонщина), який функціонує з 2020 року", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС наголошують, що всі екологічні збитки фіксуються й ніхто не уникне відповідальності.

Нагадаємо

Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу від російської війни перевищив 56 мільярдів євро.

Павло Башинський

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