Провокують екологічну катастрофу: росіяни розміщують техніку у заповідниках на окупованих територіях
Київ • УНН
російські війська розміщують військову техніку в заповідниках, зокрема в Асканії-Нова та на півострові Карадай у Херсонській області, що провокує потенційну екологічну катастрофу.
Російські окупанти розміщують військову техніку заповідниках, в тому числі і в Асканії-Новій та на півострові Карадай, що на Херсонщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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"Ворог розміщує техніку у заповідниках, зокрема, в Асканії-Нова. Також ворог облаштував артилерійський полігон на території заказника на півострові Карадай (Херсонщина), який функціонує з 2020 року", - йдеться в повідомленні.
В ЦНС наголошують, що всі екологічні збитки фіксуються й ніхто не уникне відповідальності.
Нагадаємо
Приблизний підрахунок збитків навколишньому середовищу від російської війни перевищив 56 мільярдів євро.