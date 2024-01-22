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Провоцируют экологическую катастрофу: россияне размещают технику в заповедниках на оккупированных территориях

Провоцируют экологическую катастрофу: россияне размещают технику в заповедниках на оккупированных территориях

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 14:49  •  11398 просмотра

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российские войска размещают военную технику в заповедниках, в частности в Аскании-Нова и на полуострове Карадай в Херсонской области, что провоцирует потенциальную экологическую катастрофу.

Российские оккупанты размещают военную технику в заповедниках, в том числе и в Аскании-Новой и на полуострове Карадай, что на Херсонщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"Враг размещает технику в заповедниках, в частности, в Аскании-Нова. Также враг обустроил артиллерийский полигон на территории заказника на полуострове Карадай (Херсонская область), который функционирует с 2020 года", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что все экологические убытки фиксируются и никто не избежит ответственности.

Напомним

Приблизительный подсчет ущерба окружающей среде от российской войны превысил 56 миллиардов евро.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Провокують екологічну катастрофу: росіяни розміщують техніку у заповідниках на окупованих територіях
Provoking an environmental disaster: Russians deploy equipment in nature reserves in the occupied territories
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Провоцируют экологическую катастрофу: россияне размещают технику в заповедниках на оккупированных территориях

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