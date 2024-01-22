Провоцируют экологическую катастрофу: россияне размещают технику в заповедниках на оккупированных территориях

Российские оккупанты размещают военную технику в заповедниках, в том числе и в Аскании-Новой и на полуострове Карадай, что на Херсонщине. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

"Враг размещает технику в заповедниках, в частности, в Аскании-Нова. Также враг обустроил артиллерийский полигон на территории заказника на полуострове Карадай (Херсонская область), который функционирует с 2020 года", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что все экологические убытки фиксируются и никто не избежит ответственности.

Напомним

Приблизительный подсчет ущерба окружающей среде от российской войны превысил 56 миллиардов евро.