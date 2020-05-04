Проводити операцію чи госпіталізувати можна буде тільки після проведення ПЛР-тесту – Степанов

“Це рішення прийнято з урахуванням епідеміологічних заходів, а саме, що будь-яка людина буде госпіталізована виключно після проведення тесту ПЛР, з чітким усвідомленням, що вона оперуватись, і ніхто не буде інфікований від неї”, — пояснив Степанов.

Нагадаємо, Шмигаль повідомив, що відзавтра дозволено проводити планові операції та госпіталізації. Медицина поступово повертатиметься до роботи з плановими хворими.