Проводити операцію чи госпіталізувати можна буде тільки після проведення ПЛР-тесту – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Громадян, яких мають госпіталізувати чи провести операцію перед цим тестуватимуть на коронавірус. Про це під час позачергового засідання Кабінету міністрів повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Це рішення прийнято з урахуванням епідеміологічних заходів, а саме, що будь-яка людина буде госпіталізована виключно після проведення тесту ПЛР, з чітким усвідомленням, що вона оперуватись, і ніхто не буде інфікований від неї”, — пояснив Степанов.
Нагадаємо, Шмигаль повідомив, що відзавтра дозволено проводити планові операції та госпіталізації. Медицина поступово повертатиметься до роботи з плановими хворими.