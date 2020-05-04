Проводить операцию или госпитализировать можно будет только после проведения ПЦР-теста - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Граждан, которых должны госпитализировать или провести операцию перед этим будут тестировать на коронавирус. Об этом во время внеочередного заседания Кабинета министров сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Это решение принято с учетом эпидемиологических мероприятий, а именно, что любой человек будет госпитализирован исключительно после проведения теста ПЦР, с четким осознанием, что он будет оперироваться, и никто не будет инфицирован от него”, — пояснил Степанов.
Напомним, Шмыгаль сообщил, что с завтрашнего дня разрешено проводить плановые операции и госпитализации. Медицина постепенно будет возвращаться к работе с плановыми больными.