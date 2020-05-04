Проводить операцию или госпитализировать можно будет только после проведения ПЦР-теста - Степанов

“Это решение принято с учетом эпидемиологических мероприятий, а именно, что любой человек будет госпитализирован исключительно после проведения теста ПЦР, с четким осознанием, что он будет оперироваться, и никто не будет инфицирован от него”, — пояснил Степанов.

Напомним, Шмыгаль сообщил, что с завтрашнего дня разрешено проводить плановые операции и госпитализации. Медицина постепенно будет возвращаться к работе с плановыми больными.