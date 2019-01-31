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Провадження щодо квартири Лещенка не закрите - Холодницький

Провадження щодо квартири Лещенка не закрите - Холодницький

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Провадження щодо квартири народного депутата Сергія Лещенка продовжується. Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив в інтерв'ю одному українському телеканалу, передає УНН.

"Неодноразово прокурорами давалися вказівки у цьому провадженні. На жаль, чомусь слідство не проявляє активності", - заявив Холодницький.

Холодницький вбачає вибірковість у діях слідства.

"Така вибірковість – по одних справах ми БМВ розкручуємо до останнього болтика, а по таких очевидних квартирах, які не можна придбати, так, за здоровим глуздом, зрозуміло, ми чомусь не бачимо, чи не хочем бачити спочатку складу злочину, коли не хотіли реєструвати це провадження, а тепер якось мляво розслідуємо", - додав керівник САП.

"Зрештою, я думаю, слідство запитає, власне, чи дійсно там такі багаті жінки, що можуть собі дозволити купити чоловікові квартиру", - додав Холодницький.

"Але ми будемо продовжувати свою роботу. Це провадження не закрите, до його закриття ще ой як далеко. Поки не будуть виконані всі вказівки прокурора, (не буде - ред) встановлено звідки взялися кошти. Чи вони правомірно були здобуті родичами, як вказувалось, і порівняємо з тим, що фігурант, а він (Лещенко – ред) фігурант провадження сказав про те, що там в матері було, то там ще десь було потім... В справі трохи інакше воно виглядає. І крапка буде поставлена", - підсумував керівник САП.

Як повідомляв УНН, зареєстровано провадження щодо купівлі народним депутатом Сергієм Лещенком квартири в Києві.

Нагадаємо, у лютому 2017 року суд закрив провадження щодо квартири Лещенка. Прокуратура збиралася оскаржувати таке рішення суду.

Нагадаємо, Холодницький заявив, що за 2,5 роки більше 500 проваджень зареєстровано і розслідується.

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