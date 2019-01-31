Дело по квартире Лещенко не закрыто - Холодницкий

"Неоднократно прокурорами давались указания в этом деле. К сожалению, почему следствие не проявляет активности", - заявил Холодницкий.

Холодницкий видит избирательность в действиях следствия.

"Такая избирательность - по одним делам мы БМВ раскручиваем до последнего болтика, а по таким очевидным квартирам, которые нельзя приобрести, так, по здравому размышлению, разумеется, мы почему-то не видим, не хотим видеть сначала состава преступления, когда не хотели регистрировать это производство, а теперь как-то вяло расследуем", - добавил руководитель САП.

"В конце концов, я думаю, следствие спросит, собственно, действительно ли там такие богатые женщины, которые могут себе позволить купить мужу квартиру", - добавил Холодницкий.

"Но мы будем продолжать свою работу. Это производство не закрыто, до его закрытия еще ой как далеко. Пока не будут выполнены все указания прокурора, (не будет - ред) установлено откуда взялись средства. Или они правомерно были добыты родственниками, как указывалось, и сравним с тем, что фигурант, а он (Лещенко - ред) фигурант производства сказал о том, что там у матери было, то там еще где-то было потом... в деле несколько иначе оно выглядит. И точка будет поставлена", - подытожил руководитель САП.

Как сообщал УНН, зарегистрировано производство по покупке народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в Киеве.

Напомним, в феврале 2017 суд закрыл производство по квартире Лещенко. Прокуратура собиралась оспаривать такое решение суда.

Напомним, Холодницкий заявил, что за 2,5 года более 500 производств зарегистрировано и расследуется.