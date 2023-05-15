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Протягом тижня окупанти здійснили 40 обстрілів Чернігівщини, є постраждалі та руйнування

Протягом тижня окупанти здійснили 40 обстрілів Чернігівщини, є постраждалі та руйнування

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. За минулий тиждень російські загарбники 40 разів обстріляли Чернігівську область, внаслідок чого є постраждалі, зруйновано домогосподарства та один міст. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.

Цитата

"360 приходів (40 обстрілів) по 24 населених пунктах Чернігівщини за минулий тиждень", - повідомив Чаус.

Деталі

За інформацією, у ході обстрілів, російський ворог застосовував авіацію, а також дрони. Також Чаус зазначив, що дрон-камікадзе типу "Шахід" (Герань-2) був знищений українськими захисниками.

Голова Чернігівської ОВА додав, що внаслідок обстрілів є постраждалі та було зруйновано чимало домогосподарств та міст через річку Снов.

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