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В течение недели оккупанты совершили 40 обстрелов Черниговщины, есть пострадавшие и разрушения

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. За прошедшую неделю российские захватчики 40 раз обстреляли Черниговскую область, в результате чего есть пострадавшие, разрушены домохозяйства и один мост. Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает УНН.

Цитата

"360 приходов (40 обстрелов) по 24 населенным пунктам Черниговщины за прошедшую неделю", - сообщил Чаус.

Детали

По информации, в ходе обстрелов, российский враг применял авиацию, а также дроны. Также Чаус отметил, что дрон-камикадзе типа "Шахид" (Герань-2) был уничтожен украинскими защитниками.

Председатель Черниговской ОГА добавил, что в результате обстрелов есть пострадавшие и было разрушено немало домохозяйств и мост через реку Снов.

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