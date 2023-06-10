Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень: окупанти не залишають спроб повністю окупувати Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Як повідомили у Генштабі, протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень, передає УНН.
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за даними Генштабу, на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка, Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне, Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Авдіївка і Невельське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви і Великої Новосілки та обстріляв Вугледар Донецької області.
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