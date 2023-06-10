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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В течение суток произошло 28 боевых столкновений: оккупанты не оставляют попыток полностью оккупировать Донбасс

Киев • УНН

 • 281059 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Как сообщили в Генштабе, в течение суток состоялось 28 боевых столкновений, передает УНН.

В течение суток произошло 28 боевых столкновений: оккупанты не оставляют попыток полностью оккупировать Донбасс

Детали

По данным Генштаба, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское, Ямполовка, Заречное, Лиман, Спорное, Веселое, Раздоловка, Рай-Александровка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекамское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белой Горы, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Торецк, Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы в районах Острого, Максимильяновки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки и обстрелял Угледар Донецкой области.

Нгаадаем

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 214 660 человек, 3909 танков и сотен единиц военной техники.

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