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Протягом дня ворог поцілив по громаді Нікопольського району

Протягом дня ворог поцілив по громаді Нікопольського району

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Впродовж дня російські окупанти вдарили по громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні ворог вдарив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Минулося без жертв. Наслідки уточнюються", - повідомив Лисак.

Доповнення

Також Сергій Лисак зазначив, що на іншій території області день пройшов спокійно та без обстрілів.

Нагадаємо

Російські військові протягом доби завдали одного ракетного та 29 авіаційних ударів.

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