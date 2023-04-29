Протягом дня ворог поцілив по громаді Нікопольського району
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Впродовж дня російські окупанти вдарили по громаді Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Сьогодні ворог вдарив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Минулося без жертв. Наслідки уточнюються", - повідомив Лисак.
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Також Сергій Лисак зазначив, що на іншій території області день пройшов спокійно та без обстрілів.
Нагадаємо
Російські військові протягом доби завдали одного ракетного та 29 авіаційних ударів.