В течение дня враг попал по громаде Никопольского района

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение дня российские оккупанты ударили по общине Никопольского района Днепропетровской области, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

"Сегодня враг ударил по Никопольскому району. Поцелил из тяжелой артиллерии по Червоногригорьевской громаде. Обошлось без жертв. Последствия уточняются", - сообщил Лысак.

Дополнение

Также Сергей Лысак отметил, что на остальной территории области день прошел спокойно и без обстрелов.

Напомним

Российские военные в течение суток нанесли один ракетный и 29 авиационных ударов.

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