Окупанти за добу завдали по Україні одного ракетного та 29 авіаційних ударів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російські військові протягом доби завдали одного ракетного та 29 авіаційних ударів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Протягом доби противник завдав 1 ракетного, 29 авіаційних ударів та здійснив близько 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 190 040 осіб, 3697 танків та сотень одиниць військової техніки.