Протягом дня двоє українських військових отримали поранення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Протягом дня бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, двоє бійців зазнали поранень. Про це повідомляє прес-центр ООС, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 11 разів обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил. Одного разу фіксувалося застосування озброєння, забороненого мінськими домовленостями”, — йдеться у повідомленні.
Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї. Однак, як зазначається, найбільшу вогневу активність противник проявляв, застосовуючи великокаліберні кулемети. Поблизу Пісків окупаційні війська обстріляли позиції Об’єднаних сил також з мінометів калібру 82 мм.
Крім того, вогонь фіксували в районах населених пунктів Золоте, Шуми, Первомайське, Мар’їнка, Красногорівка, Богданівка, Водяне та Широкине.
“У ході бойових дій поранено двох військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил”, — повідомили в центрі.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ.