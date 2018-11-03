Двое украинских военных за день получили ранения на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В течение дня боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает УНН.
"В течение текущих суток российские оккупационные войска 11 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Один раз фиксировалось применение вооружения, запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Однако, как отмечается, наибольшую огневую активность противник проявлял, применяя крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Песков оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил также из минометов калибра 82 мм.
Кроме того, огонь фиксировали в районах населенных пунктов Золотое, Шумы, Первомайское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Водяное и Широкино.
"В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил", - сообщили в центре.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 22 раза открывали огонь по позициям наших войск.