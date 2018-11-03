ООС: бойовики здійснили 22 обстріли позицій українських військових

КИЇВ. 3 листопада. УНН. 2 листопада, ситуація в районі проведення операції була цілком контрольованою Об'єднаними силами. Бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Один раз – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.