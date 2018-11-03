ООС: боевики совершили 22 обстрела позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнативка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. Огневой налет с применением минометов калибра 82 мм оккупанты провели на Мариупольском направлении по опорному пункту наших войск вблизи Павлополя. Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской. Оккупанты прицельно обстреляли наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, чем в очередной раз сорвали выполнение решения Трехсторонней контактной группы по разведению сил и средств на определенные расстояния”.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

“С начала суток враг, с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, вел прицельный огонь неподалеку Широкино. Потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, в течение 2 ноября, одного из оккупанта ранили”, — сообщили в пресс-центре ООС.