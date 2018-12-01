Протести “жовтих жилетів”: число затриманих в Парижі маніфестантів зростає

Поліція вранці 1 грудня застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ, після того як маніфестанти, що зібралися в центра французької столиці почали кидати у бік правоохоронців різні предмети та намагалися прорвати кордон поліції поблизу Єлисейських полів.

Наразі протести тривають. Епіцентром стала площа біля Тріумфальної арки. Тут зібралися більше 500 представників руху “жовтих жилетів”.

Як раніше інформував УНН, рух “жовтих жилетів” з’явилося у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.

З 17 листопада по країні прокотилася хвиля маніфестацій, найбільші акції проходили в Парижі. Минулої суботи, за даними глави МВС Франції Крістофа Кастанера, в маніфестаціях по всій Франції взяли участь понад 103 тисяч осіб, а всього за день було організовано понад 1,5 тис. Акцій протесту. Влада заявила, що уряд не відмовиться від взятого раніше курсу, проте запевнив, що влада змінить підхід. Консультації в уряді триватимуть протягом трьох місяців.