Протесты "желтых жилетов": число задержанных в Париже манифестантов растет
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. По состоянию на 11 утра в парижская полиция уже задержала 16 участников протестов "желтых жилетов". Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNEWS.
Полиция утром 1 декабря применила против митингующих слезоточивый газ, после того как манифестанты, собравшиеся в центре французской столицы начали бросать в сторону правоохранителей различные предметы и пытались прорвать кордон полиции вблизи Елисейских полей.
Сейчас протесты продолжаются. Эпицентром стала площадь возле Триумфальной арки. Здесь собрались более 500 представителей движения "желтых жилетов".
Как ранее информировал УНН, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
С 17 ноября по стране прокатилась волна манифестаций, крупнейшие акции проходили в Париже. В минувшую субботу, по данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в манифестациях по всей Франции приняли участие более 103 тысяч человек, а всего за день было организовано более 1,5 тыс. акций протеста. Власти заявили, что правительство не откажется от взятого ранее курса, однако заверили, что власть изменит подход. Консультации в правительстве будут продолжаться в течение трех месяцев.