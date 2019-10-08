Протести в Еквадорі: президент Ленін Морено та уряд покинули столицю

Активна мобілізація корінного населення в Еквадорі привела країну в атмосферу політичної і соціальної напруженості, яка поставила владу в небезпечне становище. Президент Ленін Морено оголосив в ефірі національного телебачення про переїзд урядової резиденції з Кіто в Гуаякіль в зв’язку з майбутнім прибуттям до столиці тисяч корінних жителів, які в знак протесту просуваються по основним дорогам Андського гірського хребта. Конвульсивна атмосфера останніх п’яти днів загострилася в середині дня понеділка, коли журналістів виселили зі штабу президента в очікуванні прес-конференції президента.

Прес-конференція була скасована. Оголошення про переїзд президента супроводжувалося символічною сценографією в супроводі віце-президента Морено, міністра оборони і всього військового керівництва. За його словами, еквадорський глава відстоював необхідність економічної адаптації та безпосередньо звинуватив колишнього президента Рафаеля Корреа і його союзників в агітації проти соціальних мас, які, за словами глави держави, фінансуються “за рахунок викрадених ними грошей”.

Лідер Еквадору покинув палац Каронделе в середині дня, незважаючи на те, що він був повністю оточений силами безпеки. У той же час перші корінні демонстранти почали прибувати з півдня столиці пішки після метушливої мобілізації з блокпостами, жорстоких зіткнень між поліцією, військовими і учасниками маршів, грабунків і нападів на компанії і підприємства. Друге за величиною місто країни, Гуаякіль, також прийняло превентивні заходи і тимчасово закрив свої мости і точки доступу до транспорту “з міркувань безпеки”. Уряд Еквадору оголосив про припинення занять у вівторок, повідомили в міністерстві освіти, як це також сталося 3 і 4 жовтня.

Звернення президента Еквадору щодо перенесення уряду зі столиці в Гуаякіль:

El saqueo y vandalismo no son manifestaciones ciudadanas.

Demuestran la intención política de Correa, Maduro y de los corruptos que deben responder a la justicia y al país por desestabilizar este Gobierno democrático. #EcuadorPaísDePaz #DecididosACrecer pic.twitter.com/esyJv9RK5n

Вранці лідери корінних народів оголосили, що в найближчі дні в Кіто прибуде понад 20 тисяч демонстрантів, щоб чинити тиск і змусити президента Леніна Морено скасувати економічні заходи, які привели до збільшення ціни бензину в зв’язку зі скасуванням державної субсидії на паливо. “В даний момент наші народи і народності мобілізуються, просуваючись в місто Кіто, щоб зажадати і відкинути ці заходи, які переповнюють кишені всіх еквадорців”, — заявив президент Конфедерації корінних народів Хайме Варгас, в той час як безперервний потік людей наповнив автомагістралі на півночі країни. На тому ж засіданні президент Об’єднаного робочого фронту Нельсон Ерас розкритикував недільні заяви міністра оборони Освальдо Харріна, в яких він застеріг учасників демонстрацій не кидати виклик збройним силам і не провокувати їх. “Він оголосив війну народу”, — сказав профспілковий діяч, запевнивши, що мобілізація не припиниться до тих пір, поки уряд не виправить ситуацію. Цієї середи був оголошений національний страйк.

Тим часом, в Іраку, де тривають протести, армія визнала у понеділок факт надмірного вживання сили при розгоні демонстрантів у населеному переважно шиїтами районі Багдада Мадінат-Садр.