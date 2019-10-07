Протести в Іраку: армія визнала надмірне вживання сили при розгоні демонстрантів у Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Армія Іраку визнала у понеділок факт надмірного вживання сили при розгоні демонстрантів у населеному переважно шиїтами районі Багдада Мадінат-Садр. Про це йдеться в оприлюдненій заяві збройних сил, передає телеканал Al Arabiya, передає УНН.
Вночі в зіткненнях протестуючих з військовослужбовцями і поліцейськими в районі Мадінат-Садр загинули щонайменше 13 людей. Після кровопролитних зіткнень всім армійським підрозділам було дано наказ відійти з цього району, безпеку там відтепер забезпечуватиме тільки поліція. Відносно офіцерів, які допустили зловживання, ініційоване розслідування.
Тим часом, як повідомило іракське телебачення, прем’єр-міністр Іраку Адель Абдель Махді в телефонній розмові з держсекретарем США Майклом Помпео заявив про відновлення стабільності в країні. “Прем’єр-міністр обговорив (з Помпео) обстановку в сфері безпеки і повернення до нормального життя після скасування комендантської години і підтвердив відновлення стабільності, а також контроль сил безпеки над ситуацією”, — наголошується в заяві. За словами Махді, “уряд висунув пакет реформ і заходів, націлених на задоволення вимог громадян”.
Як писав УНН, 6 жовтня на прес-конференції в Багдаді офіційний представник Міністерства внутрішніх справ генерал-майор Саад Маан повідомив, що в результаті заворушень і зіткнень в Іраку загинули 104 людини, понад 6,1 тисячі постраждали. З 1 жовтня в різних районах Іраку не припиняються антиурядові виступи проти бідності та корупції, які обертаються безладом. Найбільш запеклі зіткнення відбувалися в Багдаді, а також в південних провінціях країни.